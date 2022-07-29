"Рейд 112": восемь человек погибли при пожаре на Алма-Атинской улице в Москве

На Алма-Атинской улице произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек и пострадали шесть. В полночь на службу "112" поступило сообщение о возгорании в семнадцатиэтажном жилом доме на первом этаже, в помещении мини-отеля.

На улице Льва Яшина произошел пожар. Ночью в 02:35 на службу "112" поступило сообщение от жителей дома 7 о том, что во дворе горят два припаркованных автомобиля. На Шоссейном проезде произошло ДТП. В 04:30 автомобиль SsangYong врезался в "Газель". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

