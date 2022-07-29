Очевидцы рассказали, как люди спасались из горящего хостела в Москве

В ночь на 29 июля в хостеле, оборудованном на первом этаже жилого дома на юге столицы, начался пожар. Огонь распространился на 150 квадратных метрах, погибли восемь человек. Подробнее – в материале Москвы 24.



Решетки на окнах

Оперативным службам сообщили о пожаре в хостеле на Алма-Атинской улице 28 июля в 23:58. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, из 16-этажного дома эвакуировали более 200 жильцов. Потушить огонь удалось в 00:47. После произошедшего четверых госпитализировали, жертвами стали восемь человек.

Следствие рассматривает неисправность проводки как одну из основных версий, рассказала старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова.

В свою очередь, врио начальника ГУ МЧС по Москве Андрей Румянцев отметил, что на окнах мини-гостиницы были установлены решетки и именно они не дали людям спастись.





врио начальника Главного управления МЧС по Москве Андрей Румянцев Из-за решеток на окнах самостоятельная эвакуация и спасение людей были невозможны. В связи с этим основной причиной гибели людей послужили решетки.

В сгоревшем хостеле была установлена пожарная сигнализация "Стрелец-Мониторинг", но она не сработала, добавил Румянцев. Также, по его словам, ранее в ходе пожарных проверок в мини-гостинице неоднократно выявляли нарушения.



В частности, в 2019 году в хостеле не оказалось огнетушителей и противодымной вентиляции, двери пожарных выходов были заблокированы, а эвакуационные пути завалены, сообщает РЕН ТВ. Тогда владельца, организацию "Мосмед", суд обязал устранить нарушения. Уточняется, что мини-гостиница числилась за Рауфом Мироновым, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: выяснилось, что в хостеле были зарегистрированы 144 мигранта.

Румянцев добавил, что последнюю плановую проверку по хостелу МЧС провело 1 июня. По итогам руководству объявили предупреждение и предписали устранить нарушения.

По факту пожара столичный главк СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуратура Москвы в связи с произошедшим начала проверку и взяла на контроль ход расследования.

Соболезнования родным и близким погибших выразил Сергей Собянин. Он отметил оперативную и профессиональную работу пожарных, добавив, что ведется расследование причин трагедии.

Паника

Во время пожара решетки на окнах пытались выломать как изнутри, так и снаружи, рассказала Москве 24 очевидец Ольга Мишуровская. "И оттуда ломали, и ломали пожарные отсюда <...> Потом, когда я отогнала машину и шла, они просто сбивали. У них стоят нары, они же деревянные. Все шторки на окнах синтетические. Друг о друга все быстро пошло гореть", – добавила она.

Другая жительница рассказала, что слышала "сильный хлопок". "Хлопок, задымление, мы все с полотенцами, все на улицу, все побежали <...> Мы думали, что это вообще что-то взрывается, и все, и побежали. Документы схватили и побежали", – вспомнила она.

Одному из постояльцев удалось спастись благодаря отсутствию в соседнем помещении решетки на окне, сообщает газета "Известия".





постоялец сгоревшего хостела В моей комнате была решетка. В соседней комнате решетки не было. Проломили, выбили дверь и вылезли через это окно. Если бы там была решетка, мы бы там все и остались.

В свою очередь, один из очевидцев также подтвердил, что люди не могли выбраться из огня из-за решеток. "Мы с девушкой шли домой и увидели клубы дыма. Там за решеткой были зажаты люди в своей квартире, они не могли выбраться. Я снял футболку, дал ее им, чтобы они могли хоть как-то дышать, потому что в панике люди не понимают, что им делать. Потом уже подошли остальные ребята, мы начали выламывать эту решетку", – рассказал мужчина. По его словам, пламя доходило до третьего этажа, сообщает газета "Известия".

Пожар повредил не только помещения хостела, но и квартиры 16-этажного дома. Одна из жительниц уточнила РЕН ТВ, что узнала о произошедшем из телефонного звонка.





жительница пострадавшего дома Нам позвонили, сказали, что сгорел хостел и пострадала наша квартира. Мы сюда приехали в 2 часа ночи. Зашли в квартиру, сильный запах гари. Вот окна сгорели, обои пострадали. Мы только ремонт сделали недавно.

Другой же местный житель рассказал изданию, что на хостел жаловались не раз, и многие владельцы квартир в пострадавшем доме требовали закрыть мини-гостиницу.