Лесной пожар в турецком Мармарисе взяли под контроль

Фото: телеграм-канал SHOT

Лесной пожар, возникший в турецком Мармарисе, взяли под контроль. Об этом сообщает Управление по лесному хозяйству Турции в своем аккаунте в Twitter.

По данным управления, возгорание перешло на отель. В результате постояльцев пришлось эвакуировать. В управлении добавили, что никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что через 10 минут после того, как спасателям поступило сообщение о пожаре, в район распространения пламени была переброшена авиация.

К тушению огня приступили 5 самолетов и 8 вертолетов, а также свыше 40 единиц спецтехники. Отмечалось, что устранению возгорания мешал сильный ветер.

