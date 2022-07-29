Вспыхнувший в турецком Мармарисе лесной пожар перекинулся на отель

Фото: телеграм-канал SHOT

Лесной пожар вспыхнул в турецком Мармарисе на побережье Эгейского моря, пламя перекинулось на отель. Об этом сообщает NTV.

Отмечается, что уже через 10 минут после того, как спасателям поступило сообщение о пожаре, в район распространения пламени была переброшена авиация: огонь тушат 5 самолетов и 8 вертолетов, на земле в тушении задействованы свыше 40 единиц спецтехники. Однако устранению огня мешает сильный ветер.

В настоящий момент информации о пострадавших не поступало.

В Генконсульстве России в Анталье уже прокомментировали ситуацию.

"Мы находимся в контакте с местными властями, выясняем ситуацию и есть ли в районе пожара российские граждане", – сообщили в диппредставительстве.

В беседе с ТАСС жители Мармариса рассказали, что загоревшийся отель использовался для размещения студентов местной школы туризма. В то же время часть комплекса могла сдаваться в аренду.

Известно, что информация о пожаре в районе Ичмелер Мармариса поступила на единый номер 112 в районе 16:00 по местному времени (совпадает с мск).



Видео: www.youtube.com/TRT Haber

Ранее глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге обратил внимание на пожары в лесах, которые дошли с юга Европы до севера Скандинавии. По его словам, на этой неделе огонь уничтожил 41 дом в британской столице несмотря на то, что сезон сильной жары достиг только своей середины.

Как сообщает Jornal de Notícias, Португалия уже лишилась за этот сезон около 58 тысяч гектаров леса. У Испании сгорело 178 тысяч гектаров. Красный уровень пожарной опасности до сих пор держится в более чем 60 районах муниципалитетов Браганса, Брага, Вила-Реал, Гуарда, Каштелу-Бранку, Куимбра и Порталегре.

В ВОЗ призвали все национальные и местные службы быть готовыми к новым температурным рекордам.

