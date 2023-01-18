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Культура

"Ночная смена": экранизация игры "Одни из нас" и имплант для лечения депрессии

"Ночная смена": экранизация игры "Одни из нас" и имплант для лечения депрессии

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Ведущие Станислав Кулик и Дмитрий Козачинский обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости. Например, они обратили внимание на новое изобретение ученых – первый в мире имплант для лечения депрессии вошел во вторую стадию клинических испытаний.

Также ведущие прокомментировали экранизацию компьютерной игры The last of us. Подробности – в эфире программы "Ночная смена".

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Программа: Ночная смена
культуракинонаукавидеоМитя КозачинскийСтанислав Кулик
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