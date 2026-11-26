С 2027 года доходы россиян будут объединять в единую налоговую базу для расчета НДФЛ. Государственная дума приняла соответствующий законопроект в третьем чтении. Сейчас налог рассчитывают отдельно для разных источников дохода, например зарплаты, процентов по вкладам и дивидендов.

После изменений к объединенной базе будут применять прогрессивную шкалу налогообложения. По оценкам авторов инициативы, это позволит федеральному бюджету получать дополнительно почти 500 миллиардов рублей в год.

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