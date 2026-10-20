"Деньги 24": спрос на апартаменты снизился в Москве

Спрос на апартаменты снизился в Москве. У этого вида жилья оказалось много минусов, с которыми покупатели мириться не хотели.

Среди недостатков – невозможность прописаться. Также сосед справа мог спокойно сдавать свои апартаменты посуточно, сосед слева – устроить из своего помещения склад товаров, куда постоянно приезжали курьеры. Другие соседи на лестничной клетке могли организовать маникюрный салон или студию обучения игре на барабанах. При этом им на это ничего нельзя было сказать.

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