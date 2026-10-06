06 октября, 12:30Экономика
"Деньги 24": отмена льготы по НДС на морские деликатесы принесла бы бюджету 6 млрд рублей
Отмена льготы по ставке НДС на лобстеров, лангустинов и другие морские деликатесы принесла бы бюджету страны порядка 6 миллиардов рублей, заявили в Совете Федерации. Доходы федерального бюджета на следующий год планируют на уровне 43,3 триллиона рублей.
Законопроект о федеральном бюджете на ближайшие три года внесен в Госдуму. Если доходы окажутся ниже запланированных, государство может увеличить объем заимствований или сократить расходы. При росте доходов власти могут дополнительно профинансировать отдельные статьи бюджета или сократить заимствования.
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