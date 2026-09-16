"Деньги 24": правительство РФ подготовило новые меры по регулированию работы маркетплейсов

В правительстве подготовили второй пакет мер по регулированию торговли на маркетплейсах.

Несколько лет работа на таких площадках была выгодной бизнес-идеей: малый бизнес выходил на платформы, чтобы найти покупателей по всей стране, а комиссии были низкими. Однако рынок насытился: комиссии выросли, конкуренция усилилась, а ПВЗ появились почти в каждом доме.

Маркетплейсы заняли большой объем рынка и стали сильно влиять на другие сферы экономики, поэтому без регулирования платформ не обойтись. Об этом в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

