16 сентября, 11:30Город
"Деньги 24": эксперты назвали районы Москвы, в которых больше всего подорожали новостройки
Эксперты подсчитали, в каких районах Москвы за 5 лет сильнее всего подорожали новостройки. В лидерах оказались районы, которые еще недавно считались рабочими окраинами, – Даниловский, Хорошёво-Мнёвники и Покровское-Стрешнево.
Почему они становятся престижными? Об этом – в программе "Деньги 24".
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