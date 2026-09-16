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16 сентября, 11:30

Город

"Деньги 24": эксперты назвали районы Москвы, в которых больше всего подорожали новостройки

"Деньги 24": эксперты назвали районы Москвы, в которых больше всего подорожали новостройки

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Эксперты подсчитали, в каких районах Москвы за 5 лет сильнее всего подорожали новостройки. В лидерах оказались районы, которые еще недавно считались рабочими окраинами, – Даниловский, Хорошёво-Мнёвники и Покровское-Стрешнево.

Почему они становятся престижными? Об этом – в программе "Деньги 24".

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