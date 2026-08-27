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27 августа, 16:30

Экономика

"Деньги 24": норма сбережений россиян снизилась более чем вдвое

"Деньги 24": норма сбережений россиян снизилась более чем вдвое

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Норма сбережений россиян в первом полугодии 2026 года снизилась более чем вдвое. Если год назад жители страны в среднем откладывали 10% доходов, то сейчас показатель составляет 4,4%.

Одна из причин снижения нормы сбережений заключается в росте расходов и менее привлекательных ставках по вкладам. При этом общий объем средств россиян в банках продолжает увеличиваться, в том числе за счет капитализации процентов.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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