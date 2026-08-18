"Деньги 24": цена свежей красной икры в Москве достигла 23,5 тыс рублей за килограмм

Цена свежей красной икры в Москве уже достигает 23,5 тысячи рублей за килограмм. Речь идет об икре лососевых рыб нового улова, которую доставили с Дальнего Востока и начали продавать в столичных магазинах.

Икра нерки сейчас стоит от 18,5 до 23,5 тысячи рублей за килограмм, кеты от 16,5 до 22,5 тысячи рублей, горбуши от 14,6 до 19,95 тысячи рублей. Эксперты ожидают изменения стоимости продукта к Новому году.

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