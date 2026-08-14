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14 августа, 13:45

Экономика

"Деньги 24": эксперт рассказал, почему банк может отказать в кредите

"Деньги 24": эксперт рассказал, почему банк может отказать в кредите

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На решение банков об отказе в выдаче кредита могут повлиять такие факторы, как наличие просрочек, высокая кредитная нагрузка и использование высокорисковых продуктов, в частности, микрозаймов. Кроме того, учитываются возраст, семейное положение и стаж работы заемщика.

Какие сейчас средние суммы кредитов и как меняется динамика кредитования? Об этом в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

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Программа: Деньги 24
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