"Деньги 24": эксперт рассказал, почему банк может отказать в кредите

На решение банков об отказе в выдаче кредита могут повлиять такие факторы, как наличие просрочек, высокая кредитная нагрузка и использование высокорисковых продуктов, в частности, микрозаймов. Кроме того, учитываются возраст, семейное положение и стаж работы заемщика.

Какие сейчас средние суммы кредитов и как меняется динамика кредитования? Об этом в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.