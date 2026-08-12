"Деньги 24": эксперт оценил доходность инвестиций в апарт-отели

Доходность вложений в номера апарт-отелей составляет в среднем 6–8% годовых после вычета всех расходов. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

По его словам, при вложении 10 миллионов рублей чистый доход может составить от 600 до 800 тысяч рублей в год, или от 50 до 65 тысяч рублей в месяц. При этом инвестор получает долю в гостиничном бизнесе, поэтому доходность зависит от того, насколько эффективно управляющая компания работает с активом.

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