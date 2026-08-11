"Деньги 24": россияне стали чаще покупать одежду и обувь в зарубежных онлайн-магазинах

Российские потребители стали чаще покупать одежду и обувь в заграничных онлайн-магазинах. В первом полугодии 2026 года трансграничные продажи одежды, обуви и аксессуаров выросли примерно на четверть. Эксперты связывают это с ускорением сроков доставки и выходом на российский рынок специализированного китайского маркетплейса.

При всех плюсах трансграничной торговли сохраняются и минусы. Основной сложностью остается возврат товаров, поскольку вещи на картинках и в реальности могут сильно отличаться, особенно с учетом возможностей искусственного интеллекта для улучшения изображений.

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