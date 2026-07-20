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Новости

20 июля, 15:30

Экономика

"Деньги 24": продажи детских товаров на маркетплейсах в России выросли на 20%

"Деньги 24": продажи детских товаров на маркетплейсах в России выросли на 20%

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Объем продаж детских товаров на российских маркетплейсах в январе–мае составил 204,8 миллиарда рублей, увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

При этом участники рынка предлагают усилить контроль за онлайн-продажами таких товаров. В частности, "Общественная потребительская инициатива" предложила ограничить доступ к платформе Poizon.

Что именно не устраивает участников рынка? Об этом – в программе "Деньги 24".

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Программа: Деньги 24
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