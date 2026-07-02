"Деньги 24": Центробанк РФ выпустил резюме решения по ключевой ставке

Центробанк РФ выпустил резюме решения по ключевой ставке. Это специальный документ, где регулятор подробно объясняет, почему принял именно такое решение. В нем прописано, на что именно смотрели в ЦБ и как шло обсуждение.

Оказалось, что некоторые члены совета директоров считали, что можно опустить ставку и сильнее – на 0,5 процентного пункта, но дать более жесткий сигнал на будущее. Тем не менее большинство проголосовало все же за более осторожный шаг. Во многом на это повлияла ситуация на топливном рынке, которая привела к росту цен на бензин.

Подробнее об этом – в программе "Деньги 24".