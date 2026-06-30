"Деньги 24": россияне сняли с банковских счетов более полутриллиона рублей

По итогам мая россияне сняли с банковских счетов более полутриллиона рублей – это рекордный отток средств с начала 2026 года. Причин несколько. Во-первых, это снижение ставок по вкладам. Сбережения в банках становятся не такими привлекательными.

Во-вторых, свою роль сыграли отключения мобильного интернета. Они вынуждают всегда иметь с собой и дома некоторую сумму наличных. Все это влияет на денежную массу и на потребительское поведение.

Подробнее об этом – в программе "Деньги 24".