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30 июня, 12:45

Экономика

"Деньги 24": россияне сняли с банковских счетов более полутриллиона рублей

"Деньги 24": россияне сняли с банковских счетов более полутриллиона рублей

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По итогам мая россияне сняли с банковских счетов более полутриллиона рублей – это рекордный отток средств с начала 2026 года. Причин несколько. Во-первых, это снижение ставок по вкладам. Сбережения в банках становятся не такими привлекательными.

Во-вторых, свою роль сыграли отключения мобильного интернета. Они вынуждают всегда иметь с собой и дома некоторую сумму наличных. Все это влияет на денежную массу и на потребительское поведение.

Подробнее об этом – в программе "Деньги 24".

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