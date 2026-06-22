"Деньги 24": эксперт рассказал, как кредитный рынок отреагирует на решение ЦБ

Решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 14,25% может повлиять на условия кредитования и вкладов в России. Об этом рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.

По его словам, основные корректировки затронут потребительские кредиты – ставки могут снизиться примерно на 0,25 процентного пункта. Также небольшое снижение ожидается по автокредитам. В ипотечном сегменте прогнозируется снижение ставок также примерно на 0,25 процентного пункта.

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