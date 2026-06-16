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16 июня, 11:30

Транспорт

"Деньги 24": рынок каршеринга в Москве просел почти на 20% за 4 месяца

"Деньги 24": рынок каршеринга в Москве просел почти на 20% за 4 месяца

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За первые 4 месяца этого года столичный рынок каршеринга просел почти на 20%. Рост цен и одновременное снижение темпов роста доходов пользователей привели к тому, что многие решили пользоваться общественным транспортом.

В Москве увеличивается количество автобусов и электробусов, растет метро и развивается речной транспорт.

Ограничения в работе мобильного интернета также влияют на пользование каршерингом, так как для открытия и закрытия машины через приложение необходим интернет. Подробнее – в программе "Деньги 24".

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