"Деньги 24": рынок каршеринга в Москве просел почти на 20% за 4 месяца

За первые 4 месяца этого года столичный рынок каршеринга просел почти на 20%. Рост цен и одновременное снижение темпов роста доходов пользователей привели к тому, что многие решили пользоваться общественным транспортом.

В Москве увеличивается количество автобусов и электробусов, растет метро и развивается речной транспорт.

Ограничения в работе мобильного интернета также влияют на пользование каршерингом, так как для открытия и закрытия машины через приложение необходим интернет. Подробнее – в программе "Деньги 24".