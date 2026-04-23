"Деньги": россиянам рассказали о сроках подачи налоговой декларации за 2025 год

До 30 апреля гражданам нужно подать налоговую декларацию за 2025 год, в том числе тем, кто сдает квартиру в наем. Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал о способах уплаты налога с аренды квартир.

Доход от сдачи недвижимости облагается налогом в любом случае. Физические лица платят подоходный налог по ставке 13%. Индивидуальный предприниматель может платить 6% с выручки либо 15% с прибыли за вычетом расходов, а также страховые взносы. Самозанятые платят 4% при сдаче жилья физическому лицу, не подают декларацию, а информация о доходе передается ежемесячно автоматически.

Подробнее – в программе "Деньги 24".