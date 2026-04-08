"Деньги 24": россияне могут принять участие в акции "Монетная неделя"

С 6 по 18 апреля в России проходит акция "Монетная неделя", в рамках которой жители страны могут сдать накопившиеся монеты без комиссии. Инициатором акции выступает Центробанк, при этом акция направлена на возврат мелочи в обращение и сокращение необходимости чеканки новых монет.

Акция проводится по всей стране с 2023 года, за это время россияне вернули более 215 миллионов монет на сумму почти 956 миллионов рублей. В этом году участие принимают 16 тысяч торговых точек и 4 тысячи отделений банков в 3 тысячах населенных пунктов. В магазинах прием монет чаще всего ограничен по времени.

