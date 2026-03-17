"Деньги 24": спрос на новостройки столичного региона упал до уровней пандемийных локдаунов

Спрос на жилье в новостройках в столичном регионе упал до уровней пандемийных локдаунов. Первичный рынок недвижимости обвалился и сейчас находится на минимальных уровнях с начала 2022 года.

Падение в феврале составило 30% по сравнению с январем 2026 года и 50% по сравнению с февралем 2025 года. Средний уровень скидки поднялся до 3,5 миллиона рублей, что на две трети выше, чем год назад.

