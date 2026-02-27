Форма поиска по сайту

Новости

Новости

27 февраля, 11:30

Экономика

"Деньги 24": российские вкладчики начали забирать деньги с депозитов

"Деньги 24": российские вкладчики начали забирать деньги с депозитов

Россиянам рассказали об инструментах для инвестиций в 2026 году

Число продавцов на маркетплейсах впервые снизилось в России

Дополнительные меры защиты введут в России для онлайн-сделок в МФО

"Деньги 24": новые правила отображения цен на маркетплейсах введут в России в 2026 году

"Деньги 24": единые правила отображения цен введут на маркетплейсах в России

Центробанк и Минфин РФ договорились о регулировании криптовалют

Число поддельных денег в России снизилось на 20%

"Деньги 24": ставки по вкладам в РФ примерно в 2 раза превышают инфляцию

"Деньги 24": средняя доходность вкладов на 3 месяца составила 14,2% в банках РФ

Российские вкладчики оказались недовольны снижением процентных ставок в банках, поэтому стали переносить деньги с депозитов в другие инструменты. Об этом заявил экономический обозреватель Евгений Беляков.

По его словам, чаще всего инвесторы вкладываются в фонды денежного рынка, государственные или корпоративные облигации, а также акции. Последние остаются одним из самых доходных инструментов, но в то же время рискованным.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

