"Деньги 24": российские вкладчики начали забирать деньги с депозитов

Российские вкладчики оказались недовольны снижением процентных ставок в банках, поэтому стали переносить деньги с депозитов в другие инструменты. Об этом заявил экономический обозреватель Евгений Беляков.

По его словам, чаще всего инвесторы вкладываются в фонды денежного рынка, государственные или корпоративные облигации, а также акции. Последние остаются одним из самых доходных инструментов, но в то же время рискованным.

Подробнее – в программе "Деньги 24".