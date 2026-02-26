"Деньги 24": новые правила отображения цен на маркетплейсах введут в России в 2026 году

В России будут введены единые правила отображения цен на маркетплейсах, чтобы стоимость товаров не зависела от средств платежа. В Минэкономразвития рассчитывают, что правила окончательно оформят к лету 2026 года, а сам закон о платформенной экономике вступит в силу с 1 октября.

Что это означает для покупателей? Не исчезнут ли скидки на маркетплейсах?

Об этом – в программе "Деньги 24".