Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 13:30

Общество

"Деньги 24": ЦБ введет требования к квалификации финансовых блогеров

"Деньги 24": ЦБ введет требования к квалификации финансовых блогеров

"Специальный репортаж": физические носители

Синоптики обновили прогноз по снегопаду в Москве на 19 февраля

"Новости дня": в России могут ужесточить наказание за бани и хостелы в многоэтажках

Высота снежного покрова составит более 70 сантиметров в Москве

Москвичи назвали любимые начинки для блинов на Масленицу

Рекордные осадки ожидаются в Москве 19 февраля

Москвичка окунулась в зимний Байкал

Ночь на 18 февраля в Москве стала одной из самых холодных в сезоне

Московские вузы стали популярны у китайских студентов

Блогеров, которые дают россиянам инвестиционные и финансовые советы, внесут в специальный реестр. Центробанк РФ планирует ввести требования к их квалификации и ответственность за качество распространяемых данных.

Основными источниками знаний об инвестициях для россиян являются телеграм-каналы (37%), знакомые и родственники (30%), блогеры (29%) и обзоры аналитиков (27%).

Для включения в реестр необходимо наличие специального экономического образования, сертификата финансового аналитика или опыта работы в финансовой сфере более 1 года.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Читайте также
Программа: Деньги 24
обществовидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаКонстантин Цыганков

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика