"Деньги 24": ЦБ введет требования к квалификации финансовых блогеров

Блогеров, которые дают россиянам инвестиционные и финансовые советы, внесут в специальный реестр. Центробанк РФ планирует ввести требования к их квалификации и ответственность за качество распространяемых данных.

Основными источниками знаний об инвестициях для россиян являются телеграм-каналы (37%), знакомые и родственники (30%), блогеры (29%) и обзоры аналитиков (27%).

Для включения в реестр необходимо наличие специального экономического образования, сертификата финансового аналитика или опыта работы в финансовой сфере более 1 года.

Подробнее – в программе "Деньги 24".