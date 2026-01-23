Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 12:30

Экономика

"Деньги 24": стоимость аренды квартир снизилась в семи районах Москвы за год

"Деньги 24": стоимость аренды квартир снизилась в семи районах Москвы за год

"Деньги 24": курс доллара на внебиржевых торгах упал до 75 рублей

Размер средней зарплаты для получения ипотеки может снизиться в Москве к концу 2026 года

"Деньги 24": эксперты рассказали, что делать с поврежденными деньгами

Мировой спрос на смартфоны и ноутбуки может упасть

Просрочка по кредитам строительных компаний выросла до 300 млрд рублей в 2025 году

"Деньги 24": интерес китайских автопроизводителей к российскому рынку начал падать

"Деньги 24": стартовал прием заявок на повторный аукцион по продаже аэропорта Домодедово

"Деньги 24": доля свободных помещений достигла доковидного минимума в Москве

"Деньги 24": импорт автомобилей из Китая в Россию упал на 42% в 2025 году

За прошедший год в семи районах Москвы снизилась стоимость аренды квартир. По данным участников рынка, средняя цена в январе составила 90 тысяч рублей в месяц, что на 2% ниже, чем в декабре.

Снижение ставок наблюдается на фоне традиционного зимнего спада активности и пересмотра условий арендодателями в попытке привлечь новых клиентов.

Наиболее заметное падение затронуло студии, где средняя стоимость колеблется от 46 до 57 тысяч рублей, и однокомнатные квартиры, предлагаемые за 52–66 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономиканедвижимостьгородвидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаКонстантин Цыганков

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика