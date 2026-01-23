"Деньги 24": стоимость аренды квартир снизилась в семи районах Москвы за год

За прошедший год в семи районах Москвы снизилась стоимость аренды квартир. По данным участников рынка, средняя цена в январе составила 90 тысяч рублей в месяц, что на 2% ниже, чем в декабре.

Снижение ставок наблюдается на фоне традиционного зимнего спада активности и пересмотра условий арендодателями в попытке привлечь новых клиентов.

Наиболее заметное падение затронуло студии, где средняя стоимость колеблется от 46 до 57 тысяч рублей, и однокомнатные квартиры, предлагаемые за 52–66 тысяч рублей.

