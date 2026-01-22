Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 11:30

Политика

"Деньги 24": в Госдуме предложили ввести самозапрет на платежи в играх

"Деньги 24": в Госдуме предложили ввести самозапрет на платежи в играх

Путин распорядился продлить работу детских садов до 20:00

Работу ясельных групп в детских садах России могут продлить до 20:00

Новости мира: циклон "Гарри" обрушился на юг Италии

Аналитики заявили, что рубль укрепился в связи с предстоящей встречей Путина и Уиткоффа

В Москве начали рассматривать предложение о вступлении в "Совет мира"

Владимир Путин встретится со Стивеном Уиткоффом 22 января

Путин поручил МИД изучить предложение Трампа о "Совете мира"

Путин обсудил с правительством РФ ситуацию на рынке нового жилья

"Мослекторий": Алексей Гришин – о Польше

В Госдуме рассматривают возможность введения механизма самозапрета на покупки внутри компьютерных игр. Инициатива направлена на отечественную игровую индустрию и в первую очередь касается взрослых игроков, которые хотят ограничить свои траты.

По данным за прошлый год, общие расходы россиян на видеоигры превысили 2,3 миллиарда долларов. При этом для импортных игровых платформ, которые официально не работают в России, такой самозапрет действовать не будет, так как платежи через них часто проводятся с помощью посредников.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Читайте также
Программа: Деньги 24
политикатехнологиивидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаКонстантин Цыганков

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика