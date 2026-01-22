"Деньги 24": в Госдуме предложили ввести самозапрет на платежи в играх

В Госдуме рассматривают возможность введения механизма самозапрета на покупки внутри компьютерных игр. Инициатива направлена на отечественную игровую индустрию и в первую очередь касается взрослых игроков, которые хотят ограничить свои траты.

По данным за прошлый год, общие расходы россиян на видеоигры превысили 2,3 миллиарда долларов. При этом для импортных игровых платформ, которые официально не работают в России, такой самозапрет действовать не будет, так как платежи через них часто проводятся с помощью посредников.

Подробнее – в программе "Деньги 24".