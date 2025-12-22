Форма поиска по сайту

Новости

Новости

22 декабря, 17:30

Экономика

"Деньги 24": повышение ключевой ставки в 2025 году привело к падению объемов кредитования

"Деньги 24": эксперт рассказал, будет ли понижаться ключевая ставка в РФ в 2026 году

"Деньги 24": эксперт рассказал, как изменились ставки по кредитам в России

"Деньги 24": ставки по вкладам выросли в банках России

"Деньги 24": эксперт оценил, насколько успешной была борьба с инфляцией в РФ в 2025 году

"Деньги 24": Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5%

Мировые цены на золото и серебро могут побить рекорды под Новый год

Яйца в России могут сильно подорожать из-за птичьего гриппа

Доходы малого бизнеса в России выросли на 28% за 9 месяцев

Новости мира: Маск стал первым в истории человеком с состоянием более 700 млрд долларов

Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал, что резкое повышение и длительное удержание ключевой ставки на уровне 21% в первой половине 2025 года привело к падению объемов кредитования в ключевых сегментах. Выдача ипотеки снизилась на 21%, автокредитов – на 28,5%, а кредитов наличными – на 43,5% по сравнению с прошлым годом.

Это, по словам эксперта, стало одной из главных причин замедления потребительской активности и, в итоге, замедления экономики. Несмотря на снижение инфляции с 10 до 6%, ЦБ, по мнению Цыганкова, сохранит ставку на уровне 16% как минимум до весны 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
Константин Цыганков

