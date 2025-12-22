"Деньги 24": повышение ключевой ставки в 2025 году привело к падению объемов кредитования

Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал, что резкое повышение и длительное удержание ключевой ставки на уровне 21% в первой половине 2025 года привело к падению объемов кредитования в ключевых сегментах. Выдача ипотеки снизилась на 21%, автокредитов – на 28,5%, а кредитов наличными – на 43,5% по сравнению с прошлым годом.

Это, по словам эксперта, стало одной из главных причин замедления потребительской активности и, в итоге, замедления экономики. Несмотря на снижение инфляции с 10 до 6%, ЦБ, по мнению Цыганкова, сохранит ставку на уровне 16% как минимум до весны 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.