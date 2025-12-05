"Деньги 24": курс доллара на "Форексе" опускался ниже отметки в 76 рублей

Курс доллара на рынке "Форекс" опускался ниже отметки в 76 рублей, что свидетельствует о продолжающемся укреплении российской валюты. На этой неделе рубль активно укреплялся, в моменте достигая 75 рублей за единицу американской валюты.

Многие эксперты и обыватели называют текущий курс аномальным или "ненастоящим", особенно на фоне не самого лучшего состояния экономики. В перспективе рубль может ослабнуть из-за удешевления импорта и роста спроса на валюту, а также в случае снижения ключевой ставки Центробанка.

