05 декабря, 14:30

Экономика

"Деньги 24": курс доллара на "Форексе" опускался ниже отметки в 76 рублей

"Деньги 24": курс доллара на "Форексе" опускался ниже отметки в 76 рублей

Путин заявил, что Москва и Нью-Дели могут увеличить товарооборот до 100 млрд долларов

Собянин открыл Московский центр фотоники в ОЭЗ "Технополис "Москва"

"Деньги 24": активность инвесторов на фондовом рынке в России достигла рекордных значений

"Деньги 24": в России начали повышаться ставки по банковским вкладам

Российские аналитики прогнозируют ключевую ставку на уровне 13–15% в 2026 году

Внебиржевой курс доллара снизился до 75 рублей впервые за 2 года

Новый инструмент для увеличения дохода может появиться у российских инвесторов

Стоимость продуктов для салата оливье выросла на 2,1% в России

В Госдуме готовы при необходимости доработать законы, регулирующие работу маркетплейсов

Курс доллара на рынке "Форекс" опускался ниже отметки в 76 рублей, что свидетельствует о продолжающемся укреплении российской валюты. На этой неделе рубль активно укреплялся, в моменте достигая 75 рублей за единицу американской валюты.

Многие эксперты и обыватели называют текущий курс аномальным или "ненастоящим", особенно на фоне не самого лучшего состояния экономики. В перспективе рубль может ослабнуть из-за удешевления импорта и роста спроса на валюту, а также в случае снижения ключевой ставки Центробанка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикавидеоРоман КарловНаталия ШкодаЕвгений Беляков

