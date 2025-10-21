Форма поиска по сайту

21 октября, 11:45

Экономика

"Деньги 24": средняя стоимость бензина АИ-95 выросла на 7 рублей в Москве

"Деньги 24": средняя стоимость бензина АИ-95 выросла на 7 рублей в Москве

Средняя стоимость литра бензина марки АИ-95 выросла в Москве на 7 рублей. В октябре 2024 года цена литра топлива оценивалась в 60,06 рубля, а на момент 20 октября 2025 года – 67,16 рубля.

При этом за последнюю неделю стоимость бензина в Москве выросла на 24 копейки. В целом цена на топливо в России с начала года поднялась на 11%, сообщает Росстат. Инфляция за это же время составила 5%.

Подробнее о ситуации на топливном рынке в эфире телеканала Москва 24 рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаЕвгений Беляков

