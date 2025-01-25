"Деньги 24. Итоги": как избрание Дональда Трампа скажется на российской экономике

Президент США Дональд Трамп вновь занял свой пост. Эксперты прогнозируют продолжение политики торговых войн и повышения пошлин на импорт, что может замедлить развитие экономик развивающихся стран, включая Россию.

Вместе с тем, возможное смягчение санкций и приток иностранных инвесторов могут положительно сказаться на российском фондовом рынке. Что будет с ценами на нефть и как отразятся изменения на курсе рубля?

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