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Новости

25 января, 14:45

Экономика

"Деньги 24. Итоги": как избрание Дональда Трампа скажется на российской экономике

"Деньги 24. Итоги": как избрание Дональда Трампа скажется на российской экономике

"Деньги 24": в Москве начала снижаться стоимость аренды квартир

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 января

"Деньги 24": россияне потратили на интернет-покупки около 9 триллионов рублей

Собянин: 17 предприятий в 2024 году стали резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва"

Россельхознадзор запретил ввоз мясных и молочных продуктов из стран Евросоюза

Сбер и НСПК объединят сервисы оплаты по биометрии

Рубль с начала года укрепился по отношению к доллару на 15%

Новости часа: власти Москвы увеличили до 400 тысяч рублей ежегодные выплаты семьям

"Деньги 24": рубль с начала 2025 года укрепился по отношению к доллару на 15%

Президент США Дональд Трамп вновь занял свой пост. Эксперты прогнозируют продолжение политики торговых войн и повышения пошлин на импорт, что может замедлить развитие экономик развивающихся стран, включая Россию.

Вместе с тем, возможное смягчение санкций и приток иностранных инвесторов могут положительно сказаться на российском фондовом рынке. Что будет с ценами на нефть и как отразятся изменения на курсе рубля?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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экономикавидеоЕвгений Беляков
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