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06 апреля, 09:00

Экономика

"Деньги 24": порог беспошлинного ввоза товаров в РФ снизили до 200 евро

"Деньги 24": порог беспошлинного ввоза товаров в РФ снизили до 200 евро

Порог беспошлинного ввоза товаров в РФ снизили до 200 евро

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Порог беспошлинного ввоза товаров в РФ снизили с 1 000 евро до 200 с 1 апреля. Как отметил специалист, это предельная сумма, на которую можно заказать товары в иностранном интернет-магазине без уплаты таможенных пошлин.

То есть, если общая стоимость посылки превысит 200 евро – примерно 20 тысяч рублей по курсу на 6 апреля – покупателю придется заплатить пошлину в размере 15% от стоимости товара. При этом если человек лично поехал за границу, купил там вещи и запланировал возвращение домой самолетом, то беспошлинный порог остался прежним – он составляет 10 тысяч евро.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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