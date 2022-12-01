"Личная территория": старые порядки

Альбина вместе с семьей недавно переехала в одну из многоэтажек в Строгине. Однако ремонт в квартире сделать невозможно: чтобы что-то занести внутрь, нужно протиснуться через захламленный тамбур, в котором лежат лыжи, велосипедные покрышки, старые шкафы и стеллажи. Все эти ненужные вещи принадлежат соседям, которые не намерены убирать хлам из общего помещения.

Чем опасен подобный склад? Как заставить жителей других квартир навести порядок в тамбуре? Подробнее – в программе "Личная территория".