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01 декабря, 20:00

Общество

"Личная территория": старые порядки

"Личная территория": старые порядки

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Альбина вместе с семьей недавно переехала в одну из многоэтажек в Строгине. Однако ремонт в квартире сделать невозможно: чтобы что-то занести внутрь, нужно протиснуться через захламленный тамбур, в котором лежат лыжи, велосипедные покрышки, старые шкафы и стеллажи. Все эти ненужные вещи принадлежат соседям, которые не намерены убирать хлам из общего помещения.

Чем опасен подобный склад? Как заставить жителей других квартир навести порядок в тамбуре? Подробнее – в программе "Личная территория".

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