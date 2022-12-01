В ГД заявили об особом контроле над обещаниями не повышать тарифы ЖКХ до 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вопрос с обещанием российского правительства не повышать тарифы ЖКХ до 2024 года возьмут под контроль, заявил член думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Ручаться за то, что в следующем году не будет попыток повышения тарифов за коммунальные услуги ,я как депутат, не могу. Но этот момент с обещанием не повышать тариф в течение полутора лет мы будем держать профильным комитетом Госдумы на особом контроле – совершенно точно", – отметил он.

По словам первого зампреда комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павла Качкаева, сегодняшние повышения тарифов являются "подстраховкой правительства". Он также отметил, что на данный момент у российских властей нет планов повышать ЖКХ в течение полутора лет.

Депутат считает, что увеличение на 4,8% укладывается в рамки текущей инфляции в 12–13%. Он подчеркнул, что индексация не будет производиться до 2024 года.

"Что будет дальше, я не знаю. Я не предсказатель", – сказал Качкаев.

Российские власти решили перенести индексацию тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года в сентябре. В Москве стоимость поднимется на 9%, что окажется ниже прогнозируемого по итогам года уровня инфляции в 13,5%.



Тарифы на услуги ЖКХ вырастут с 1 декабря

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