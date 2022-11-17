"Личная территория": нечеловеческие условия

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Квартира в одном из домов на Планерной улице никак не дает соседям покоя. В одном из выпусков на телеканале Москва 24 уже рассказывали о ее хозяйке – Татьяне Дудкиной.

Пенсионерка держала у себя в квартире несколько собак. Удушливый запах и антисанитария быстро распространились по всему подъезду. Животных в итоге удалось отправить на передержку. Сейчас им ищут новых хозяев.

Но в квартире пенсионерки по-прежнему царит хаос: кучи мусора и грязи. К тому же соседи опасаются, что все это может загореться. Что мешает Татьяне навести там порядок? Выяснили в программе "Личная территория".

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обществовидеоАлиса Муравьева
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