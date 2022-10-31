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"Личная территория": "одинокая старушка"

"Личная территория": "одинокая старушка"

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В подмосковном поселке Обухово разгорается скандал. Соседи и другие неравнодушные люди встали на защиту пенсионерки – 90 летней женщины, которая, по их словам, живет без еды, но зато под камерами видеонаблюдения. Ролик об этом уже разлетелся по социальной сети и вызвал резонанс.

У бабушки, пережившей ВОВ, есть сын и внучка, но они якобы редко навещают старушку. По словам родственников, они поэтому и установили камеру, чтобы удаленно присматривать за старушкой, а продуктами ее снабжают регулярно.

Что в действительности происходит? И какие истинные мотивы у автора скандального ролика? Подробнее – в программе "Личная территория".

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обществовидеоАлиса Муравьева
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