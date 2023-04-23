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23 апреля, 19:00

Спорт

"Московский спорт": Константин Ивлиев

"Московский спорт": Константин Ивлиев

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Эволюция российского шорт-трекиста, серебряного призера зимних Олимпийских игр 2022 года на дистанции 500 метров Константина Ивлиева началась с трехлетнего возраста, когда отец поставил его на хоккейные коньки. Первыми тренерами спортсмена стали родители.

Будущий чемпион родился в семье знаменитых конькобежцев. Его родители Алексей и Елизавета являются заслуженными мастерами спорта.

О своей жизни и карьере Константин Ивлиев рассказал в программе "Московский спорт".

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