"Московский спорт": Константин Ивлиев

Эволюция российского шорт-трекиста, серебряного призера зимних Олимпийских игр 2022 года на дистанции 500 метров Константина Ивлиева началась с трехлетнего возраста, когда отец поставил его на хоккейные коньки. Первыми тренерами спортсмена стали родители.

Будущий чемпион родился в семье знаменитых конькобежцев. Его родители Алексей и Елизавета являются заслуженными мастерами спорта.

О своей жизни и карьере Константин Ивлиев рассказал в программе "Московский спорт".

