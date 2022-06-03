"Москва с точки зрения": архитектор

Кажется, что для архитекторов город – это музей застывших форм разных исторических эпох. Но дело обстоит ровно наоборот. Профессиональный архитектор знает, что любое здание можно снести всего лишь за сутки.

Почему проектировать станции метро лучше, чем дома? Зачем архитекторам нужна палочка Коха? Какие здания портят облик города? Об этом – в программе "Москва с точки зрения".