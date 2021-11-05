"Интерьер, например": как превратить стулья с распродажи в дизайнерскую мебель

Иван Иванов живет и работает на мансарде. Это полноценная квартира, просто он парикмахер и часто принимает клиентов на дому. Поэтому пространство рассчитано не только на него одного, но и на многочисленных гостей и клиентов. Есть даже барная стойка, но без барных стульев.

Вот за ними Иван вместе с ведущим Алексеем Лазаром и отправится на распродажу мебели закрывшихся ресторанов. Затем в мастерской превратит эти барные стулья в дизайнерскую мебель. А у же дома мастер-декоратор поможет сделать из обычной подставки для цветов необычную и функциональную тумбу.