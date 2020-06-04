"The City. Едим": арт-кластеры

Поводов погулять и заглянуть в ближайший арт-кластер полно. А после всех этих активностей хочется перекусить.

Рестораны в таких местах – не только места, где едят. У каждого своя идея, концепция и атмосфера, ради которой туда стоит зайти.

Росарио Каррион и Саша Ильин отправились изучать самые новые и самые интересные рестораны при модных пространствах. Подробности – в программе "The City. Едим".

