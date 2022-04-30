"The City. Едим": шашлыки

Мир, труд, май… шашлыки! Москвичи явно изголодались по солнцу, зеленой травке и жареному мясу. Сейчас все едут куда-то на пикники.

Ведущие "The City. Едим" не остались в стороне и отправились гулять по паркам. На этот раз Саша Ильин и Росарио Карион расскажут, где поесть классных шашлыков, не выезжая из города и как их правильно приготовить.