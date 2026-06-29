Бублик и "Яндекс.Go": как действует повышающий коэффициент

Спрос на такси повышает стоимость поездок. Повышающий коэффициент включается, когда число желающих заказать машину превышает количество свободных водителей.

Стоимость поездки рассчитывается автоматически по маршруту с учетом подачи автомобиля, расстояния и времени в пути. На цену не влияют название места назначения, модель телефона или уровень заряда батареи. При этом в часы пик и в заторах стоимость может увеличиваться, поскольку возрастает продолжительность поездки.

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