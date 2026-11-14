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Новости

14 ноября, 15:00

Общество

"Откройте, Давид": Сергей Бубновский

"Откройте, Давид": Сергей Бубновский

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Сергей Бубновский – профессор, доктор медицинских наук и создатель методики современной кинезитерапии, то есть лечения опорно-двигательного аппарата без таблеток и без операций.

Со скольки лет критически необходимо заниматься спортом? Как движение влияет на либидо? Правда ли, что таблетками невозможно вылечить ни одну болезнь? Почему диеты работают не для всех? Что такое избыточная диагностика?

Подробнее – в программе "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
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