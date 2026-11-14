"Откройте, Давид": Сергей Бубновский

Сергей Бубновский – профессор, доктор медицинских наук и создатель методики современной кинезитерапии, то есть лечения опорно-двигательного аппарата без таблеток и без операций.

Со скольки лет критически необходимо заниматься спортом? Как движение влияет на либидо? Правда ли, что таблетками невозможно вылечить ни одну болезнь? Почему диеты работают не для всех? Что такое избыточная диагностика?

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