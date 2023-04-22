"Откройте, Давид": Евгений Герасимов

"Я профессиональный депутат, все остальное для меня хобби. Но хобби, которому я отдаю и сердце и душу". Давид Виннер провел день с Народным артистом России, режиссером, депутатом Евгением Герасимовым.

Вот уже полгода Евгений Владимирович руководит Московским театром Луны. Как изменился репертуар, какими постановками театр планирует удивлять зрителя и какие режиссеры теперь работают на Малой Ордынке? Эпатаж vs Искусство – нужна ли в театрах цензура, как оградить зрителя от невежества на сцене, о каких героях забыли современные режиссеры и можно ли запретить снимать ремейки на "народные" фильмы?

О чем Евгений Владимирович вел беседу с Папой Римским и почему, снимая "Поездку в Висбаден" он отказался от помощи итальянцев – в новом выпуске программы "Откройте, Давид".