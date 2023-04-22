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22 апреля, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Евгений Герасимов

"Откройте, Давид": Евгений Герасимов

"The City": премьера "Вызова" и фестиваль "Пасхальный дар"

"Ночью The City": кинокосмос

"Золотая рыбка": Александр Домогаров

"Юмор на все времена": Ольга Аросева

"Тайны нашей эстрады": "Завтра будет день опять"

"Актуальный репортаж": на Netflix подали в суд из-за темнокожей Клеопатры

Ярмарку искусства "Арт Москва" организовали в Гостином дворе

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В столице стартовал 45-й Московский международный кинофестиваль

"Я профессиональный депутат, все остальное для меня хобби. Но хобби, которому я отдаю и сердце и душу". Давид Виннер провел день с Народным артистом России, режиссером, депутатом Евгением Герасимовым.

Вот уже полгода Евгений Владимирович руководит Московским театром Луны. Как изменился репертуар, какими постановками театр планирует удивлять зрителя и какие режиссеры теперь работают на Малой Ордынке? Эпатаж vs Искусство – нужна ли в театрах цензура, как оградить зрителя от невежества на сцене, о каких героях забыли современные режиссеры и можно ли запретить снимать ремейки на "народные" фильмы?

О чем Евгений Владимирович вел беседу с Папой Римским и почему, снимая "Поездку в Висбаден" он отказался от помощи итальянцев – в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
культуравидеоДавид Виннер
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