Конкурс "Лаборатория саспенса: Экранизация" начался в кинотеатре "Октябрь"

В кинотеатре "Октябрь" начался конкурс "Лаборатория саспенса: Экранизация". Он проходит в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля.

Этот конкурс стал площадкой для поиска и поддержки новых авторских проектов российских кинематографистов, обмена опытом в "зрительских" жанрах: от детектива и триллера до экшена и авантюрного кино. Например, писатели предлагают кинематографистам подумать над идеями экранизации перспективных произведений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.