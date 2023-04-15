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Новости

15 апреля, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Людмила Поргина

"Откройте, Давид": Людмила Поргина

"Тайны души": Ольга Тумайкина

"Ночью The City": нетипичные сериалы

"Золотая рыбка": Юрий Грымов

"Юмор на все времена": Савелий Крамаров

"Тайны нашей эстрады": последняя песня о любви Арно Бабаджаняна

В России выйдет драма "Звезды в полдень" на этой неделе

На Каннском кинофестивале покажут новые фильмы Уэса Андерсона и Мартина Скорсезе

"The City": в российский прокат выйдет драма "Звезды в полдень".

"Мой район": "Московское долголетие". Театр. Замоскворечье

О своих переживаниях, о ситуации в театре и кино, о создании легендарной рок-оперы "Юнона и Авось", которая не сходила с афиш и сцены "Ленкома" больше 40 лет. Давид Винер провел день с заслуженной артисткой РФ и вдовой Николая Караченцова – Людмилой Прогиной.

В каких спектаклях Людмила Андреевна играет сегодня? Что не так с репертуаром "Ленкома"? Почему, по ее мнению, цензура просто необходима и чем ей пришлось пожертвовать ради любви?

Об искусстве, уходящей натуре, артистах с большой буквы, дружбе и любви – в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
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