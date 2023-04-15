"Откройте, Давид": Людмила Поргина

О своих переживаниях, о ситуации в театре и кино, о создании легендарной рок-оперы "Юнона и Авось", которая не сходила с афиш и сцены "Ленкома" больше 40 лет. Давид Винер провел день с заслуженной артисткой РФ и вдовой Николая Караченцова – Людмилой Прогиной.

В каких спектаклях Людмила Андреевна играет сегодня? Что не так с репертуаром "Ленкома"? Почему, по ее мнению, цензура просто необходима и чем ей пришлось пожертвовать ради любви?

Об искусстве, уходящей натуре, артистах с большой буквы, дружбе и любви – в новом выпуске программы "Откройте, Давид".