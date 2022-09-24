"Откройте, Давид": Антон и Вика Макарские

Давид Виннер отправился в Сергиев Посад в гости к Антону и Вике Макарским, чтобы узнать, почему они не хотят жить в Москве, по какой причине их песни невозможно услышать в эфире радиостанций, и какой кинопроект готовит Антон.

Есть ли разница между популярностью и успехом у зрителей? Как Вика стала блогером? Что в понимании Макарских является "вечной любовью" и какой концерт они не забудут никогда? Как Макарских подставили на одном из ТВ-шоу и почему про Антона говорят, что он "сошел с ума"?

Об этом в программе – "Откройте, Давид".

