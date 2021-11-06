"Откройте, Давид": Татьяна Васильева

"Я живу на пределе сил: и как актриса, и как человек".

Давид Виннер провел день с Татьяной Васильевой. Народная артистка преподала ведущему урок выносливости, а Давид обратил Татьяну Григорьевну "в веру" тик-тока.

Почему Васильева больше не ходит в театр Сатиры? Что думает о назначении Газарова, уходе Дорониной и увольнении Боякова? За что никогда не простит Садальского, и правда ли что в театре перевелись выносливые мужчины?

Ответы на эти и другие вопросы о певице – в программе "Откройте, Давид!".

