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09 июня, 20:00

Спорт

"Интервью": Александр Легков – о спортивной реабилитации

"Интервью": Александр Легков – о спортивной реабилитации

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В Москве прошел итоговый форум партии "Единая Россия" "Есть результат!". На нем подвели итоги реализации Народной программы.

Как проходит спортивная реабилитация участников СВО? Что такое школьные соревновательные лиги? И каким будет спорт в столичном регионе?

Об этом – в программе "Интервью" с депутатом Московской областной думы, руководителем регионального Совета сторонников партии "Единая Россия" Александром Легковым.

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Программа: Интервью
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