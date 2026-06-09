"Интервью": Александр Легков – о спортивной реабилитации

В Москве прошел итоговый форум партии "Единая Россия" "Есть результат!". На нем подвели итоги реализации Народной программы.

Как проходит спортивная реабилитация участников СВО? Что такое школьные соревновательные лиги? И каким будет спорт в столичном регионе?

Об этом – в программе "Интервью" с депутатом Московской областной думы, руководителем регионального Совета сторонников партии "Единая Россия" Александром Легковым.